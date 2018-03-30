Roma'da Cengiz Ünder şoku
Roma, sakatlanan Cengiz Ünder'i sahalara döndürmek için çaba gösteriyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da Cengiz Ünder üzüntüsü yaşanıyor. Milli takımda hafif sakatlık yaşayan genç futbolcu, Roma'da bugün gerçekleşen idmanda sakatlandı.
Yıldız futbolcu hafta sonu oynanacak olan Bologna mücadelesinin 22 kişilik kadrosuna alınmadı. Cengiz Ünder'in çarşamba günü Roma'nın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesindeki durumu ise henüz belli değil. Roma sağlık ekibi, kısa zamanda takımın önemli parçası haline gelen Cengiz'i bu önemli maça yetiştirmek için seferber oldu.
Roma'nın Bologna kadrosu ise şu şekilde:
Kaleciler: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski
Defans: Luca Pellegrini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres Jonathan Silva, Kostas Manolas
Orta saha: Radja Nainggolan, Kevin Strootman ,Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson
Forvet: Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy
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