Roma'da Cengiz Ünder coşkusu: "Montella'ya benziyor"

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Benevento karşısında gösterdiği 2 gol ve 1 asistlik performans, İtalyan kulübünde büyük yankı uyandırdı. 20 yaşındaki genç yıldız gösterdiği üstün performansla teknik direktörü Di Francesco Eusebio ve takım arkadaşlarının övgüsüne mahzar oldu.

Di Francesco, Cengiz Ünder'in gelişimi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Cengiz şut atmak için doğmuş. Bu açıdan Vincenzo Montella'ya benziyor. Bitiricilik hızı bakımından aynı özelliklere sahipler. Bazen bireysel hamleler, takım oyunu kadar gerekli oluyor. Cengiz'in hareketi golü getirdi. Mental olarak harika bir durumda ve ayağına çok hakim."

Yeni bir kültürle tanışmasına rağmen takımına çabuk adapte olduğu ifade edilen Ünder'in takım arkadaşı Gregoire Defrel, Cengiz'deki gelişimi şöyle anlattı:

İTALYANCAYI DAHA İYİ KONUŞUYOR

"İtalyanca'yı daha iyi konuşuyor. O harika bir futbolcu, adaptasyon için biraz daha zamana ihtiyacı var. Şu anda ne kadar geliştiğini görebiliyorsunuz. Umarım bizim için daha çok gollere imza atar"

Cengiz Ünder ise son dönemde yaşadığı gelişimi şöyle özetliyor:

"İlk üç ay benim için çok zordu; ama şu an daha iyi hissediyorum kendimi.Dili (İtalyanca) anlamaya başladım. Bu da demek oluyor ki takım arkadaşlarımla iletişim kurabiliyorum ve antrenörümün verdiği taktikleri daha iyi anlıyorum. Takım arkadaşlarımla daha çok konuşmaya başladım. Şunu diyebilirim devre arasından sonra yeni bir Cengiz Ünder var. Bana sabır gösterdiği için ve özgüvenimi yeniden tesis etmeme yardımcı olduğu için hocama teşekkür ediyorum."