Roma'da Cengiz dışında 2 eksik daha var! iddaa'da galibiyetine...
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, bu akşam oynanacak Porto maçında görev yapamayacak. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Bu sezon 15 gole katkı (6 gol - 9 asist) veren Cengiz Ünder, sakatlığını henüz atlatamadığı için bu akşam Porto karşısında forma giyemeyecek.
- Cengiz dışında Rick Karsdorp ve Diego Perotti'nin de sakatlıkları sürüyor.
- Son lig maçında, Chievo karşısında oynamayan Robin Olsen ve Kostas Manolas ise maç kadrosunda yer alıyor. Durumları maç saati netleşecek.
Porto
- Porto'da orta sahanın önemli isimlerinden Jesus Corona cezalı.
- Aboubakar'ın sakatlığı sonrası hücumu sırtlayan Moussa Marega'nın da sakatlığı bulunuyor, deplasman kafilesinde yer almadı. (31 maç - 16 gol - 9 asist)
- Deplasmanda oynadıkları son 6 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildiler. (4 beraberlik)
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