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Haber Giriş: 08.01.2020 - 19:12,Son Güncelleme:/

Roma'da büyük sevinç! Mert Çetin transferi...

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Roma'da büyük sevinç! Mert Çetin transferi...

Roma, Mert Çetin transferiyle beraber verilen ilandaki 15 yaşındaki kayıp çocuğun bulunduğu açıklandı.

Spor Arena Dış Haber | Serie A ekiplerinden Roma’nın transfer duyurularında verdiği kayıp ilanlarından biri daha olumlu sonuçlandı.

Milli futbolcu Mert Çetin'in transferiyle beraber verilen ilandaki 15 yaşındaki kayıp çocuğun bulunduğu duyuruldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, "Kayıp çocukların bulunmasında payım olduğu için çok mutluyum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkalım. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bütün kulüplere örnek bir davranışta bulunan AS Roma kulübüme de teşekkür ederim" dedi.

Romada büyük sevinç Mert Çetin transferi...

 

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