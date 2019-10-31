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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
31.10.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Roma, Udinese deplasmanında 4-0 kazandı! Mert Çetin...

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Roma, Udinese deplasmanında 4-0 kazandı! Mert Çetin...

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in takımı Roma, Udinese'yi deplasmanda 4-0 yendi.

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan maça konuk ekip hızlı başladı ve henüz 13. dakikada genç oyuncu Nicolo Zaniolo ile 1-0 öne geçti.

31. dakikada Romalı stoper Federico Fazio, Stefano Okaka'ya yaptığı hareket sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü ve Roma, 10 kişi kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 51.dakikasında Roma, Chris Smalling'in gölü ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Bu golden üç dakika sonra Justin Kluivert, skoru 3-0'a getirdi.

Sarı-kırmızılı takım, 66.dakikada Aleksander Kolarov'un penaltı vuruşundan attığı golle ise farkı 4'e çıkardı: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Roma, Udinese'yi 4-0 yenerek, 3 puan aldı.

MERT ÇETİN İKİNCİ KEZ!

Roma kadrosunda yer alan milli oyunculardan Mert Çetin, 69. dakikada Javier Pastore'nin yerine oyuna dahil olarak, ikinci kez Serie A'da bir maça çıktı.

Eylül ayındaki milli takım kampında geçirdiği sakatlık sebebiyle 2 aya yakın süre yeşil sahalardan uzak kalan milli futbolcu Cengiz Ünder ise Udinese maçı kadrosunda yer aldı ancak, Teknik Direktörü Paulo Fonseca forma şansı vermedi.

Bu sonuçla, sarı-kırmızılı başkent ekibi puanını 19 yaptı ve lig tablosunda 4. sıraya yükseldi. Udinese ise 10 puanla 15. sırada kaldı. 

Roma, Udinese deplasmanında 4-0 kazandı Mert Çetin...

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