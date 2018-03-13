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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerRoma Shaktar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Cengiz'de
Spor Arena Roma Shaktar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Cengiz'de
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Spor Arena
13.03.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Roma Shaktar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Cengiz'de

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Roma Shaktar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Cengiz'de

Roma Shaktar Donetsk maçı, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesi ikinci maçında çeyrek finalisti belirleyecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Roma, Shaktar Donetsk karşısında sıkı bir mücadele sergileyecek. Peki, ilk maçta takımının tek golünü atan Cengiz Ünder, bu mücadelede forma giyecek mi? İşte, Roma Shaktar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek sorusunun cevabı

Roma Shaktar Donetsk maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek finalist daha belirlenmiş olacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Roma, bu kez evinde büyük bir mücadele verecek. Cengiz Ünder'in henüz oynayıp oynamayacağının netlik kazanmadığı mücadele naklen yayınlanacak. Peki, Roma Shaktar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler

ROMA SHAKTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Roma, Olimpico Stadyumu'nda Shaktar Donetsk'i konuk edecek. 13 Mart Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak olan mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Mücaledeyi, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Undiano Mallenco yönetecek.

"CENGİZ BREZİLYALI OLSAYDI ÇOK DAHA DEĞERLİ HİSSEDİLİRDİ"

Cengiz Ünder’in birkaç sene içinde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyeceğini düşündüğünü söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Belki Cengiz’in şu an geldiği nokta herkes için sürpriz olabilir ama benim için değil. Cengiz, Brezilyalı olsaydı çok daha değerli hissedilirdi. Daha fazla paralara transfer olurdu. Ama o, futboluyla her yerde kendini kanıtlayacaktır” dedi.

Altınordu altyapısından yetişen ve şu an İtalya ekibi Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’in kendilerinde forma giyerken bile Avrupa kulüplerinin hedefinde olduğuna vurgu yapan Hüseyin Eroğlu, genç oyuncunun hem saha içi hem de saha dışında örnek bir kişilik olduğunu belirtti. Başarılı futbolcunun kısa zamanda daha önemli yerlere geleceğine inandığını da aktaran deneyimli antrenör, “Cengiz, bizdeyken de sürekli olumlu yönde ilerleyen yetenekli bir futbolcumuzdu. İlk olarak dört sene önce 16 yaşındayken oynattım Cengiz’i. O günden itibaren zaten kendini kanıtladı. Bizdeki saha içi ve saha dışı gelişimini en iyi şekilde tamamladıktan sonra artık bizi aşmıştı. Doğru bir kulübe gidip, doğru bir antrenörle çalışması gerekiyordu. Geçen sene de zaten Başakşehir’de gelişimini en üst seviyeye çekti. Biz de Cengiz ile sürekli paylaşıyorduk hedefinin Avrupa olması gerektiğini. Çünkü biz bir önceki kampımızı Hollanda’da yaptığımızda birçok Avrupa kulübü o zamandan Cengiz’i takip ediyordu. Belki Cengiz’in şu an geldiği nokta herkes için sürpriz olabilir ama benim için değil. Cengiz, Brezilyalı olsaydı çok daha değerli hissedilirdi. Daha fazla paralara transfer olurdu. Ama o futboluyla her yerde kendini kanıtlayacaktır. Tabii ki İtalya zor görünse de orda bile kendini kanıtlamaya başladı. Cengiz, en kısa zamanda dünyanın sayılı kulüplerinden birine gidecektir” dedi.

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