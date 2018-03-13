Roma Shaktar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Cengiz'de

Roma Shaktar Donetsk maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek finalist daha belirlenmiş olacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Roma, bu kez evinde büyük bir mücadele verecek. Cengiz Ünder'in henüz oynayıp oynamayacağının netlik kazanmadığı mücadele naklen yayınlanacak. Peki, Roma Shaktar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler

ROMA SHAKTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Roma, Olimpico Stadyumu'nda Shaktar Donetsk'i konuk edecek. 13 Mart Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak olan mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Mücaledeyi, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Undiano Mallenco yönetecek.

"CENGİZ BREZİLYALI OLSAYDI ÇOK DAHA DEĞERLİ HİSSEDİLİRDİ"

Cengiz Ünder’in birkaç sene içinde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyeceğini düşündüğünü söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Belki Cengiz’in şu an geldiği nokta herkes için sürpriz olabilir ama benim için değil. Cengiz, Brezilyalı olsaydı çok daha değerli hissedilirdi. Daha fazla paralara transfer olurdu. Ama o, futboluyla her yerde kendini kanıtlayacaktır” dedi.

Altınordu altyapısından yetişen ve şu an İtalya ekibi Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’in kendilerinde forma giyerken bile Avrupa kulüplerinin hedefinde olduğuna vurgu yapan Hüseyin Eroğlu, genç oyuncunun hem saha içi hem de saha dışında örnek bir kişilik olduğunu belirtti. Başarılı futbolcunun kısa zamanda daha önemli yerlere geleceğine inandığını da aktaran deneyimli antrenör, “Cengiz, bizdeyken de sürekli olumlu yönde ilerleyen yetenekli bir futbolcumuzdu. İlk olarak dört sene önce 16 yaşındayken oynattım Cengiz’i. O günden itibaren zaten kendini kanıtladı. Bizdeki saha içi ve saha dışı gelişimini en iyi şekilde tamamladıktan sonra artık bizi aşmıştı. Doğru bir kulübe gidip, doğru bir antrenörle çalışması gerekiyordu. Geçen sene de zaten Başakşehir’de gelişimini en üst seviyeye çekti. Biz de Cengiz ile sürekli paylaşıyorduk hedefinin Avrupa olması gerektiğini. Çünkü biz bir önceki kampımızı Hollanda’da yaptığımızda birçok Avrupa kulübü o zamandan Cengiz’i takip ediyordu. Belki Cengiz’in şu an geldiği nokta herkes için sürpriz olabilir ama benim için değil. Cengiz, Brezilyalı olsaydı çok daha değerli hissedilirdi. Daha fazla paralara transfer olurdu. Ama o futboluyla her yerde kendini kanıtlayacaktır. Tabii ki İtalya zor görünse de orda bile kendini kanıtlamaya başladı. Cengiz, en kısa zamanda dünyanın sayılı kulüplerinden birine gidecektir” dedi.