Roma Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avrupa'nın iki dev kulübü Roma ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Seyir zevkinin üst sıralarda olacağı bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Roma Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinen Roma ile İspanyol devi Real Madrid hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma ile Real Madrid arasındaki maçın detayları merak konusu oldu. İşte, Roma Real Madrid maçına ilişkin ayrıntılar...
Roma Real Madrid maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil, konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz
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