Roma Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
27.11.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Roma Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Roma Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma Real Madrid maçı ile Şampiyonlar Ligi G Grubunda sıralama yeniden şekillenecek. İtalya ve İspanya liginin en önemli iki takımını karşı karşıya getirecek olan Roma Real Madrid maçı, futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Peki, Roma Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

Roma Real Madrid maçı ile Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda karşılaşmalar kaldığı yerden devam ediyor. Gruplarında son iki karşılaşmalarına çıkacak olan Roma ve Real Madrid, üç puan alarak gruptan çıkma şanslarını garanti altına almayı hedefliyor. Peki, Roma Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

ROMA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubunda Roma, Olimpico Stadyumu'nda Real Madrid'i ağırlayacak. 27 Kasım Salı günü saat TSİ 23.00'da oynanacak olan mücadele, Fransız hakem Clement Turpin tarafından yönetilecek. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz bilinmiyor.

İSPANYa LA LİGA'DA SON DURUM

La Liga'da Barcelona'nın Atletico Madrid deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldığı haftada lider değişti.

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla, sahasında Valladolid'i 1-0'lık skorla geçerek ligin yeni lideri oldu.

Teknik direktör Santiago Solari yönetiminde çıkışa geçen Real Madrid, Eibar deplasmanında 3-0 mağlup olarak iki hafta sonra puan kaybetti.

Zirveyi takip eden takımlardan Alaves, Leganes deplasmanında 1-0, Espanyol ise evinde Girona'ya 3-1 yenildi.

La Liga'nın 13. haftasında 26 puanlı Sevilla, liderliğe yükseldi. Sevilla'yı Barcelona 25, Atletico Madrid 24, Alaves 23, Espanyol 21, Real Madrid ve Girona 20'şer puanla takip etti.

İTALYA SERİE A'DA SON DURUM

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, evinde SPAL'ı 2-0 mağlup ederek 13. haftada 12. galibiyetine imza attı.

Chievo ile sahasında 0-0 berabere kalan Napoli, lider Juventus ile puan farkının açılmasına engel olamadı.

Konuk ettiği Frosinone'yi 3-0 ile geçen Inter, zirveye bir adım daha yaklaştı.

Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Lazio deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
Serie A'nın 13. haftası sonunda 37 puan toplayan Juventus'u, Napoli 29, Inter 28, Lazio 23, Milan 22 puanla izledi.

 

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