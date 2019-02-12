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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.02.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Roma Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Roma Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu maçları bu akşam start alıyor. Kadrosunda milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de yer aldığı Roma, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Roma Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma ile Porto bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. İşte, Roma Porto maçına dair detaylar...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Roma Porto maçı bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak Roma Porto maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı takip edilebilecek.

 

CENGİZ ÜNDER: GURUR DUYUYORUM

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynadığı için gurur duyduğunu söyledi.

Özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz, Şampiyonlar Ligi ve Roma Kulübü'nde geçen 1,5 yılına ilişkin UEFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Porto eşleşmesi hakkında "Geçen yıl Barcelona'yı eleyip yarı finale çıkarak neler yapabileceğimizi gösterdik. Aynısını bu sezon da başarabiliriz." yorumunu yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu vurgulayan Cengiz, "Çocukken erken uyumak zorunda olduğum için Şampiyonlar Ligi maçlarının ancak ilk yarılarını izleyebilirdim. Liverpool ile Milan'ın İstanbul'da karşılaştığı 2005 finali, benim için en unutulmaz maç." şeklinde görüş belirtti.

Cengiz, Roma'ya transferiyle ilgili "2017 yazında Medipol Başakşehir'in Slovenya'da kampındayken gece boyunca uyumadım ve menajerimden haber bekledim. Sabah İstanbul'a dönüp çantamı hazırladım ve Roma'ya gitmek için uçağa bindim. Çok gergindim. Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynamayı hep hayal ederdim ve bunu gerçekleştirmiştim. Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynadığım için gurur duyuyorum. Türk halkının arkamda olduğunu biliyorum ve onların desteğiyle başarılarımı sürdüreceğim. Hala gencim, ileride önemli işler başaracağımıza inanıyorum. Umarım bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırabilirim." ifadelerini kullandı.

Serie A'ya uyum sağlamakta ilk etapta zorlandığını dile getiren milli futbolcu, "6 ay sonra İtalyancayı biraz daha iyi anlamaya başladım ama hala iyi olduğum söylenemez. Teknik direktörün (Eusebio Di Francesco) söylediklerini başlarda anlayamıyordum. Benimle ilgilenmesi sayesinde yavaş yavaş takımın sistemine alıştım." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, Roma Kulübünün efsane ismi Francesco Totti hakkında ise şunları kaydetti:

"İlk antrenmanıma çıkmıştım ve (sportif direktör) Monchi soyunma odasına gelmemi istedi. Gittiğimde Totti de oradaydı. Çok heyecanlandım. Çektirdiğimiz fotoğrafı eve gittiğimde sosyal medyadan paylaştım. O her futbolcunun hayranlık duyduğu biri. Onunla beraber oynamak isterdim. Totti her zaman bu takımın parçası olacak. Onu sürekli etrafta görmek çok güzel. Benimle sürekli konuşur ve herkesle arası iyidir. Gördüğünde gülümser ve bana 'golcü' der."

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