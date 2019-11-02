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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.11.2019 - 20:14, Son Güncelleme:

Roma, Napoli karşısında 3 puanı 2 golle aldı

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Roma, Napoli karşısında 3 puanı 2 golle aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Roma, konuk ettiği Napoli'yi 2-1 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Gianluca Rocchi yönetti.

Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken, ev sahibi ekip, 19. dakikada Nicolo Zaniolo ile 1-0 öne geçti. 

Maçın 25. dakikasında Jose Callejon'un ceza sahası içinde elle oynadığını VAR'a başvurarak tespit eden hakem Rocchi, penaltı noktasını gösterdi. Roma adına penaltıyı kullanan Kolarov'un şutunda kaleci Alex Meret, ev sahibi ekibin farkı 2'ye çıkarmasına engel oldu.
Penaltının ardından Napoli, Roma kalesinde etkili oldu. Konuk takımın 2 topu direkten dönerken, ilk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısı sarı-kırmızılı başkent takımının baskısıyla başlarken, 53. dakikada Mario Rui'nin eline çarpan top nedeniyle hakem Rocchi, penaltı noktasını gösterdi. 54'üncü dakikada penaltıyı gole çeviren Jordan Veretout, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

68. dakikada Roma tribünlerinden Napoli'ye yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle hakem Rocchi önce uyarı anonsu yaptırdı, sonra da maçı durdurdu. Edin Dzeko'nun kendi taraftarlarını uyarmasının ardından oyun yeniden başladı.

72. dakikada gelişen Napoli atağında Hirving Lozano, topu sağ kanattan ortaladı, Mert Çetin müdahale edemeyince Arkadiusz Milik, farkı 1'e indirdi: 2-1.

İki takım da kalan dakikalarda girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince müsabaka ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Roma, bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, puanını 22'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Napoli ise 18 puanda kaldı.
Bu arada, konuk Napoli'nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, geçen haftaki Atalanta maçında aldığı ceza sebebiyle yedek kulübesinde yer almazken, deneyimli hocanın yardımcısı olan oğlu Davide Ancelotti, takımını kenardan yönetti.

İki Türk oyuncu aynı takımda aynı anda sahada

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, takımının son iki haftadır oynadığı Milan ve Udinese maçlarında sonradan oyuna soktuğu milli futbolcu Mert Çetin'i ilk 11'de görevlendirdi.

Maçın 90 3. dakikasında Napoli atağını kesmek için faul yapan ve sarı kart gören Mert Çetin, 90+6. dakikada ceza sahası önünde yaptığı faulle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Milli takımın eylül ayındaki kampında sakatlanan Cengiz Ünder ise 2 aylık aranın ardından Napoli maçının 80. dakikasında Zaniolo'nun yerine oyuna girerek, yeşil sahalara döndü. Cengiz Ünder, Mert Çetin'in sarı kart gördüğü pozisyonda hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

İtaya Serie A'da bir dönem Inter'de forma giyen Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un ardından Roma-Napoli maçıyla uzun bir aradan sonra aynı takımda forma giyen iki Türk oyuncu, aynı anda sahada yer almış oldu.

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Cengiz Ünder'in Roma formasıyla attığı ilk golü izleyelim...

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