Roma Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?
Roma Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam kaliteli ve heyecan dolu bir mücadeleyi sporseverlerin ekranlarına taşıyacak. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam Roma kendi sahasında Liverpool ile kritik bir maça çıkacak. İlk maçta Liverpool kendi sahasında 5-2'lik skorla Roma'yı geçmişti. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyordu. Mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Roma Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi rövanş maçında bu akşam Roma kendi sahasından Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Daha önce Barcelona karşısında turu oldukça zor bir yerden koparan Roma bu akşam Liverpool maçında da bunu yapmayı amaçlayacak. Liverpool oynanan ilk maçta 5-2 kazanarak saha avantajını tamamen lehine geçirmişti. Peki, Roma Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?
ROMA LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Roma Liverpool maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE Mİ?
İlk maça 11'de başlayan ancak daha sonra oyundan alınan milli yıldızımız Cengiz Ünder, teknik direktörünün şans vermesi halinde sahada yer alacak. Cengiz'in herhangi bir sakatlığı ya da kart cezası bulunmuyor.
ROMA NASIL TUR ATLAR?
Nou Camp'ta Barcelona'ya 4-1 yenilen Roma, rövanşta Cengiz Ünder'in son goldeki asistiyle Barcelona'yı 3-0 yenerek mucizeyi gerçekleştirmiş ve tur atlamıştı.
5-2'nin rövanşında 3-0'lık galibiyet Roma'ya turu getirirken, 4-1'lik skor da Roma'ya yarayacak. (Deplasman golü kuralı) 2 veya daha farklı galibiyetlerde de tur atlayan ekip İtalyan temsilcisi olacak.
5-2'lik Roma galibiyetinde maç uzatmaya gidecek ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmazsa tur atlayan ekibi penaltı atışları belirleyecek.
İLK MAÇIN GALİBİ LİVERPOOL AVANTAJLI
Turun ilk maçında Roma’yı Anfield’ta 5-2 yenen Liverpool turun avantajını elinde bulunduruyor. Mohamed Salah’ın müthiş bir performans sergilediği maçta 35. ve 45. dakikada attığı 2 golle takımını 2 farklı üstünlüğe taşırken, 56. dakikada Sadio Mane ve 61. dakikada Roberto Firmino’nun gollerini hazırlayan isim de Salah oldu. 68. dakikada Firmino takımının 5. golünü kaydetti.
81. dakikada Edin Dzeko durumu 5-1 yaparken, skoru belirleyen gol ise 85. dakikada Diego Perotti ile penaltıdan geldi.
İLK FİNALİST REAL MADRİD
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda aldığı 2-1’lik galibiyetin rövanşında kendi sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.
Santiago Bernabeu’da oynanan rövanş müsabakasına iyi bir başlangıç yapan Bayern Münih, 3’üncü dakikada Joshua Kimmich ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole yanıtı Karim Benzema ile geldi. Fransız golcü 11’inci dakikada attığı gol ile maçta eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Real Madrid, Karim Benzema’nın Bayern Münih kalecisi Ulreich’in büyük hatasının ardından kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmesi ile karşılaşmada 2-1 öne geçti. 63’üncü dakikada eski Real Madridli futbolcu James Rodriguez ile yeniden eşitliği sağlayan Bavyera temsilcisi, karşılaşmanın kalan bölümünde yakaladığı birçok gol fırsatından yararlanamadı ve karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını üst üste 3’üncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. İspanyol ekibinin rakibi bu akşam oynanacak Roma - Liverpool karşılaşmasının ardından netleşecek. İlk maçı Liverpool kendi sahasında 5-2’lik skorla kazanmıştı.
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