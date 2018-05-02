Roma-Liverpool maçına 16,00 oran!
Nesine.com yorumcusu Kerim Can Özdal, müthiş rövanş öncesi bomba gibi bir iddaa tahmini yolladı!
- Kerim Can Özdal'ın yorumu
İlk maçta 5-0'ı bulduktan sonra rehavet yaşayan Liverpool, maçın 5-2 bitmesine sebep oldu ve Roma'ya rövanş için az da olsa umut verdi.
Çünkü İtalyan ekibi önceki turda Barcelona'ya 4-1 yenilmesine rağmen bu sahada 3-0 kazanarak güçlü rakibini elemeyi başarmıştı.
Şimdi 5-2'nin rövanşında da 3-0 ve 4-1 gibi 3 farklı galibiyetler Roma'yı finale taşıyacak.
Buna odaklanıp iyi motive olacaklardır ama Liverpool'da başta Salah olmak üzere hücumcuları durdurmaları zor.
Gollü bir karşılaşma olur.
3.5 üstü ideal. Skor beklentim Roma'nın 3-2'lik galibiyeti.
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