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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.05.2018 - 08:42, Son Güncelleme:

Roma Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Roma Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Cengiz Ünder’in formasını terlettiği İtalyan temsilcisi Roma, İngiltere’nin Liverpool takımı ile bu akşam Roma Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Peki Roma Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda?

 İlk maçta deplasmanda aldığı 5-2’lik mağlubiyetin ardından kendi sahasında tur için mücadele edecek Roma, çeyrek finalde gerçekleştirdiği mucizeyi yarı finalde de tekrarlamak hedefinde. İtalyan ekibi çeyrek finalde Barcelona’yı 4-1’in rövanşında kendi sahasında 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmış ve adını yarı finale yazdıran taraf olmuştu.

ROMA, LIVERPOOL MAÇINA HAZIR

AS Roma, kritik Liverpool mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı. Jürgen Klopp’un takımına karşı Roma Olimpiyat Stadı’nda mücadele edecek olan İtalyan ekibi, Trigoria kasabasındaki tesislerinde gerçekleştirilen son antrenmanını basın mensuplarına açtı.

İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda sarı kırmızılı takımın oyuncuları ısınma hareketleri yaptı. Başkent ekibinin oyuncuları, Liverpool’daki karşılaşma öncesi Roma taraftarları ile giriştiği kavgada ağır yaralanan ve halen komada olan 53 yaşındaki İngiliz Sean Cox’u da unutmadı. Romalı oyuncular antrenmana, "Forza Sean (Dayan Sean)" yazılı formalarla çıkarak, rakip takım taraftarına desteklerini ortaya koydu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 162Roma - Liverpool
    3
    MS1
    2,20
    6774kez oynandı
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ROMA LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Roma Liverpool maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA’DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan, Liverpool’da yaşanan bu talihsiz olayın benzerinin tekrarlanmaması için Roma’da yoğun güvenlik önlemleri alındı. 5 bin Liverpool taraftarının kente gelmesi beklenirken, 1500’e yakın polisin maç günü görev yapacağı açıklandı. Polis yetkilileri, Liverpool taraftarlarının hiçbir engelle karşılaşmayacağını, onların tarihi şehrin tadını çıkarmalarını sağlayacaklarını ve herhangi bir taşkınlık yaşanmasına karşın çok sayıda güvenlik görevlisinin çalışacağını belirtti. Alınan tedbirler arasında kent merkezindeki dükkanların, 1 Mayıs akşamından maçın ertesi sabahına kadar dışarıya içki satışı da yasaklandı. Bu arada, teknik direktör Eusebio Di Francesco’nun belirlediği 21 kişilik maçın kadrosunda Cengiz Ünder de kendisine yer buldu.

İLK FİNALİST REAL MADRİD

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda aldığı 2-1’lik galibiyetin rövanşında kendi sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Santiago Bernabeu’da oynanan rövanş müsabakasına iyi bir başlangıç yapan Bayern Münih, 3’üncü dakikada Joshua Kimmich ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole yanıtı Karim Benzema ile geldi. Fransız golcü 11’inci dakikada attığı gol ile maçta eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Real Madrid, Karim Benzema’nın Bayern Münih kalecisi Ulreich’in büyük hatasının ardından kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmesi ile karşılaşmada 2-1 öne geçti. 63’üncü dakikada eski Real Madridli futbolcu James Rodriguez ile yeniden eşitliği sağlayan Bavyera temsilcisi, karşılaşmanın kalan bölümünde yakaladığı birçok gol fırsatından yararlanamadı ve karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını üst üste 3’üncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. İspanyol ekibinin rakibi bu akşam oynanacak Roma - Liverpool karşılaşmasının ardından netleşecek. İlk maçı Liverpool kendi sahasında 5-2’lik skorla kazanmıştı.

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