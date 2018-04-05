Roma kendini yaktı Cimbom'u yakaladı!
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, kendi sahasında Roma'yı ağırladı. Mücadeleyi Katalan ekibi 4-1'lik skorla kazandı ve rövanş mücadelesi öncesi avantajı kaptı. Roma'da Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymedi. Roma ise Galatasaray'ın rekorunu yakaladı.
Maçın ilk yarısında dengeli bir oyun sürerken 38. dakikada De Rossi kendi kalesine attığı golle Katalan'ları 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. 2. yarıda ise Roma adına bu kez Manolas topu kendi ağlarına gönderen isim oldu ve İtalyanlar bu golün şokunu atlatamadı.
Bu golün 4 dakika sonrası tecrübeli stoper Pique devreye girdi ve skoru 3-0'a getirdi.
İtalyan ekibi deplasmanda atılacak her golü değeri nedeniyle baskısını sürdürdü. Golcü futbolcu 80'de Dzeko ile farkı 2'ye indirdi. Bu gol az da olsa Roma'yı ümitlendirse de 87'de son sözü söyleyen Luis Suarez oldu.
Bu sonuçla rövanş mücadelesi öncesi avantajı kapan taraf Katalan ekibi oldu.
16 GOLÜN 5'İ RAKİPLERDEN
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Roma arasında oynanan maçta Roma, Manolas ve De Rossi ile üst üste kendi kalelerine attığı gollerle 2-0 yenik duruma düşerken, İtalyan takımı Galatasaray ile birlikte Devler Ligi'nde bir maçta kendi kalesine 2 gol atan takımlar arasına girdi.
Öte yandan Barcelona'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 16 golünün 5'ini rakip oyuncular kendi kalesine atarken, Roma da aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta kendi kalesine 2 gol atan 4. takım konumuna geldi.
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