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Roma Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma Juventus maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. İtalya Serie A liginin iki güçlü ekibi Roma ve Juventus bu akşam Uluslararası Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya gelecekler. Tüm futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Roma Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hürriyet Haber
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Roma, Juventus ile hazırlık maçında karşılaşıyor. İtalya Serie A'nın iki devini karşı karşıya getirecek karşılaşmada Cengiz Ünder'in de bu akşam süre alması bekleniyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren iki takım bu akşam birbirleri karşısında mücadele verecekler. Peki, Roma Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın 3. haftasında Roma, Juventus'la karşılaşıyor. 30 Temmuz Pazar günü saat 23.05'te oynanacak Roma Juventus maçı Kanal D'den canlı izlenebilecek.

 

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