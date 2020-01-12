Roma Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Lider değişecek mi?

Roma Juventus maçı İtalya Ligi'nde puan tablosuna yeni bir yön tayin edecek. Juventus ya da Roma'nın kazanması halinde puan tablosunda yerler değişecek. Peki, Roma Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

ROMA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

İtalya Ligi 19'ncu hafta mücadelesinde Roma, Juventus'u ağırlayacak. 12 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşma Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

NEDVED: MERİH ENERJİ YAYIYOR

Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı savunma oyuncusuna Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin ardından kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved de övgü dolu sözlerle bahsetti.

Nedved, yaptığı açıklamada Merih’in Juventus’ta forma giymenin ne demek olduğunu hırsı ve mücadelesi ile tüm takıma gösterdiğini söyledi. Torino temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri ise Cagliari maçı sonrası yaptığı açıklamada başarılı savunmacı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

"Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Mental ve fiziksel olarak harika bir seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor.”

Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 6 müsabakada forma giyerken 1 kez de asist yaptı.