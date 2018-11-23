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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Roma, Devlet Bahçeli'yi niye çağırdı? İşte yanıtı...

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Roma, Devlet Bahçeli'yi niye çağırdı? İşte yanıtı...

Roma Kulübü’nün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi maça davet etmesi büyük ses getirdi. Herkesin merak ettiği bu davetin gerekçesi ise ‘kurt’! İtalyanlar, kurt işaretini dünyada markalaştırmak için, kendileri gibi aynı sembole sahip olan MHP’nin liderini ağırlamak istedi.

Roma Kulübü’nün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına davet etmesi büyük yankı uyandırdı. Bahçeli bu davete teşekkür etse de herkes bu davetin nedeni merak etti. Kimisi daveti Cengiz Ünder’e kimisi de siyasi yakınlaşmaya bağladı. Ancak bu sorunun doğru cevabı sosyal medyadan geldi. Twitter’daki ‘Allen McAllister’ isimli kullanıcı, Roma’nın Devlet Bahçeli davetinin kulübün ve MHP’nin sembolü kurt nedeniyle olduğunu söyledi.

McAllister, Roma’nın sportif direktörü Monchi’nin kulübün sembolü olan kurdu dünya çapında bir markaya dönüştürmek için sembolü kurt olan başka kurum ve kuruluşlarla da irtibata geçtiğini belirtti.

YENİ PAZARLAR ARIYOR

Hürriyet’in konuştuğu McAllister, “Benim Roma’nın ultras taraftar gruplarıyla ilişkim var. İçeriden arkadaşlarım ile konuştum. Aldığım bilgiler resmi değil, gayri resmi. Taraftarlar bana ‘Bu bir Monchi operasyonu. Kurt sembolünü uluslararası bir marka yapmak istiyor. Bunun için ünlü bir isimle Roma’yı yan yana getirmek ve kurt işareti yaptırmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin yanı sarı ünlü tenisçi Rafael Nadal ve oyuncu Antonio Banderas’ı da davet eden Roma, Amerikan güreşlerinin ünlü ismi Finn Balor’u da tanıtımda kullandı. Özetle Roma Kulübü, kurt işaretini, Nusret’in tuz ekme hareketi gibi meşhur etmek istiyor. McAllister’ın Roma’nın ‘Kurt operasyonu’ planına dair Twitter paylaşımlarını derledik:

Roma, Devlet Bahçeliyi niye çağırdı İşte yanıtı...

MONCHI'NİN HEDEFİ ORTADOĞU

Monchi, Roma’nın Ortadoğu, Amerika ve Uzakdoğu’da tanıtımının yapılarak forma satılması, yayın haklarından yüksek gelir elde edilmesi gibi hedefler koydu.

AMERİKA İÇİN BALOR'U SEÇTİ

ABD’deki tanıtım için seçilen Amerikan güreşçisi Finn Balor, Roma’ya gelip antrenmana katıldı ve Instagram sayfasından kulüple ilgili paylaşımlar yaptı. Balor’un seçilmesinin nedeni ringde kurt işareti yapması.

Roma, Devlet Bahçeliyi niye çağırdı İşte yanıtı...


DZEKO DA KURT İŞARETİ YAPTI

Roma Kulübü, ünlü Boşnak oyuncusu Edin Dzeko’yu da Balor ile buluşturup kurt işaretli pozlar verdirterek paylaştı.

ROMELUS VE REMUS'U EMZİREN KURT

Neden kurt? Çünkü kurdun mitolojide Roma’yı kuran Romulus ve Remus kardeşleri emzirdiğine inanılır. Zaten kulübün logosu ve şehrin de bayrağında kurt sembolü var.

NUSRET ROMA'YA İLHAM OLDU

ROMA’ya ilham veren isimlerden biri de tuz ekme hareketiyle dünyaya açılan Nusret.

Roma, Devlet Bahçeliyi niye çağırdı İşte yanıtı...

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