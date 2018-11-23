Roma, Devlet Bahçeli'yi niye çağırdı? İşte yanıtı...
Roma Kulübü’nün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi maça davet etmesi büyük ses getirdi. Herkesin merak ettiği bu davetin gerekçesi ise ‘kurt’! İtalyanlar, kurt işaretini dünyada markalaştırmak için, kendileri gibi aynı sembole sahip olan MHP’nin liderini ağırlamak istedi.
Roma Kulübü’nün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına davet etmesi büyük yankı uyandırdı. Bahçeli bu davete teşekkür etse de herkes bu davetin nedeni merak etti. Kimisi daveti Cengiz Ünder’e kimisi de siyasi yakınlaşmaya bağladı. Ancak bu sorunun doğru cevabı sosyal medyadan geldi. Twitter’daki ‘Allen McAllister’ isimli kullanıcı, Roma’nın Devlet Bahçeli davetinin kulübün ve MHP’nin sembolü kurt nedeniyle olduğunu söyledi.
McAllister, Roma’nın sportif direktörü Monchi’nin kulübün sembolü olan kurdu dünya çapında bir markaya dönüştürmek için sembolü kurt olan başka kurum ve kuruluşlarla da irtibata geçtiğini belirtti.
YENİ PAZARLAR ARIYOR
Hürriyet’in konuştuğu McAllister, “Benim Roma’nın ultras taraftar gruplarıyla ilişkim var. İçeriden arkadaşlarım ile konuştum. Aldığım bilgiler resmi değil, gayri resmi. Taraftarlar bana ‘Bu bir Monchi operasyonu. Kurt sembolünü uluslararası bir marka yapmak istiyor. Bunun için ünlü bir isimle Roma’yı yan yana getirmek ve kurt işareti yaptırmak istiyor” ifadelerini kullandı.
Bahçeli’nin yanı sarı ünlü tenisçi Rafael Nadal ve oyuncu Antonio Banderas’ı da davet eden Roma, Amerikan güreşlerinin ünlü ismi Finn Balor’u da tanıtımda kullandı. Özetle Roma Kulübü, kurt işaretini, Nusret’in tuz ekme hareketi gibi meşhur etmek istiyor. McAllister’ın Roma’nın ‘Kurt operasyonu’ planına dair Twitter paylaşımlarını derledik:
MONCHI'NİN HEDEFİ ORTADOĞU
Monchi, Roma’nın Ortadoğu, Amerika ve Uzakdoğu’da tanıtımının yapılarak forma satılması, yayın haklarından yüksek gelir elde edilmesi gibi hedefler koydu.
AMERİKA İÇİN BALOR'U SEÇTİ
ABD’deki tanıtım için seçilen Amerikan güreşçisi Finn Balor, Roma’ya gelip antrenmana katıldı ve Instagram sayfasından kulüple ilgili paylaşımlar yaptı. Balor’un seçilmesinin nedeni ringde kurt işareti yapması.
DZEKO DA KURT İŞARETİ YAPTI
Roma Kulübü, ünlü Boşnak oyuncusu Edin Dzeko’yu da Balor ile buluşturup kurt işaretli pozlar verdirterek paylaştı.
ROMELUS VE REMUS'U EMZİREN KURT
Neden kurt? Çünkü kurdun mitolojide Roma’yı kuran Romulus ve Remus kardeşleri emzirdiğine inanılır. Zaten kulübün logosu ve şehrin de bayrağında kurt sembolü var.
NUSRET ROMA'YA İLHAM OLDU
ROMA’ya ilham veren isimlerden biri de tuz ekme hareketiyle dünyaya açılan Nusret.
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