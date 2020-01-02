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Futbol
Haber Giriş: 02.01.2020 - 18:23,Son Güncelleme:/

Roma, Cengiz Ünder'in bonservis ücretini belirledi | Transfer haberleri

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Roma, Cengiz Ünder'in bonservis ücretini belirledi | Transfer haberleri

Roma, Manchester United'ın ilgilendiği belirtilen Cengiz Ünder'in bonservis ücretini 35 milyon euro olarak belirledi. Serie A ekibinin, milli oyuncu için resmi teklif beklediği kaydedildi.

Spor Arena Dış Haber | Paulo Fonseca'nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Roma'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Roma, Avrupa'dan çok sayıda kulübün radarında olan 22 yaşındaki futbolcu için en az 35 milyon euro talep ediyor.

Roma'ya henüz resmi bir teklif gelmediği ancak Manchester United'ın temaslarda bulunduğu vurgulandı.

Bu sezon sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, 10 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

Roma, Cengiz Ünderin bonservis ücretini belirledi | Transfer haberleri

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