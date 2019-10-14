Roma, Cengiz Ünder'in asker selamına yaptırım uygulamayacak!
Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla asker selamı yaptığı pozu sosyal medya hesabından paylaşan Cengiz Ünder için, forma giydiği İtalyan kulübü Roma, yaptırım uygulamayacak...
Spor Arena Dış Haber | TUTTOmercatoWEB sitesi, Roma'da giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için paylaştığı asker selamının, İtalyan kulübü içerisinde herhangi bir yaptırıma sebep olmayacağını belirtti.
Sitenin yetkilileri, Roma'da üst düzey yöneticilerle konuyu konuştuklarını ve Cengiz Ünder'in paylaşımının herhangi bir sorun teşkil etmediğini kendilerine ilettiklerini ve bu konunun kapandığını yazdı.
Haberin detayında Roma'nın, önümüzdeki ay içerisinde Cengiz Ünder'in eski takımı Başakşehir'le İstanbul'da karşılaşacağına da yer verildi.
Cengiz, sakatlığı sebebiyle bu sezon Roma'da sadece 2 lig maçında forma giyebildi ve 1 gole imza attı.
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