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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.11.2019 - 19:26, Son Güncelleme:

Roma, Brescia'yı 3-0 mağlup etti

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Roma, Brescia'yı 3-0 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 13. haftasında Roma, konuk ettiği Brescia’yı 3-0 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakayı, hakem Marco Di Bello yönetti.

Mücadelenin ilk yarısı Roma’nın kontrolünde geçerken, konuk ekip ise tehlikeli ataklarla Roma kalesinde gol aradı.

İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına Roma daha atak başladı. 49. dakikada köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Chris Smalling, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. 57. dakikada Brescia ceza sahası içinde Smalling’in kafa ile indirdiği topa, şık vuruşla kaleci üstünden aşıran Gianluca Mancini, farkı ikiye çıkardı: 2-0.

66. dakikada, Roma’nın kazandığı köşe vuruşunda, yine Smalling topu indirirken, Edin Dzeko altıpas içinde topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0’a getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca sarı-kırmızılı takım, Brescia'yı 3-0 yenerek 3 puanı aldı ve puanını 25'e yükseltti. Ligin son sırasındaki Brescia ise bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı.
Brescia maçından galibiyetle ayrılan Roma, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda hafta içi İstanbul’da Medipol Başakşehir ile yapacağı maç öncesi moral depolamış oldu.

Roma kadrosunda bulunan milli futbolculardan Cengiz Ünder, 72. dakikada oyuna Lorenzo Pellegrini’nin yerine dahil olurken, Mert Çetin ise bu maçta görev almadı. Diğer yandan, Roma’nın Bosna-Hersekli oyuncusu Edin Dzeko da 2015’ten beri formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda, bu maçla 150. kez Roma formasını giymiş oldu. Dzeko, bu maçta attığı golle sarı-kırmızılı formayla 68. golünü atmış oldu.

Kadına karşı şiddete yönelik kampanya

Bu arada, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Serie A’da bir kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde, 13. haftada görev alan tüm Serie A hakemleri ve futbolcular, “Kadına yönelik şiddete kırmızı kart” kampanyası kapsamında yanaklarına kırmızı boya sürerek sahaya çıktı. Roma-Brescia maçının oyuncuları ve müsabakanın hakem üçlüsü de yanaklarına kırmızı boya sürdü.

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Okan Buruk'un Roma'ya attığı gol

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