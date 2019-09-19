Roma Başakşehir UEFA maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Roma Başakşehir UEFA karşılaşması ile bu temsilcimi bu akşam İtalya deplasmanına konuk oluyor. Avrupa kupalarındaki 21. sınavını verecek turuncu-lacivertli ekip, daha önce 20 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi. Medipol Başakşehir, diğer maçlarda ise 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Karşılaşma öncesinde canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Roma Başakşehir UEFA maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Roma ile Başakşehir, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor. Türk takımlarını konuk ettiği hiçbir Avrupa maçını kaybetmeyen Roma, tarihinin en farklı galibiyetini de bir Türk temsilcisine karşı aldı. Avrupa arenasında çıktığı 10 deplasman maçının sadece birini kazanabilen Başakşehir, tek galibiyetini Ludogorets'i yenerek aldı.
Tarihinde üçüncü kez Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek olan Roma, daha önceki iki tecrübesinde de gruptan çıkmayı başardı. Avrupa kupalarında çıktığı son dört maçta galip gelemeyen ve gol atamayan Başakşehir, son üç karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. İç sahada çıktığı son dokuz Avrupa kupası maçının sekizini kazanan Roma, tek yenilgisini geçen sezon Real Madrid'den aldı (0-2). Roma forveti Edin Dzeko, Avrupa Ligi'nde ilk 11 çıktığı son iki karşılaşmada gol atamadı ancak daha önceki üç karşılaşmada rakip fileleri sekiz kez havalandırmıştı. Başakşehir oyuncusu Edin Visca, Avrupa Ligi gruplarında sahaya çıktığı son üç maçta da gol atmayı başardı.
Roma Başakşehir UEFA maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'da Roma ile karşı karşıya gelecek. Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2'den yayınlanacak.
Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti. Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.
Avrupa'da 21. maç
Medipol Başakşehir, Roma mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.
Okan Buruk ilk peşinde
Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma mücadelesiyle Avrupa'daki 3. sınavını verecek.
Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos'a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini arayacak.
Skrtel forma giyemeyecek
Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, Roma karşısında görev yapamayacak. Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede sakatlanan Slovak oyuncu, İtalya deplasmanında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde Gökhan İnler ve Kerim Frei da UEFA listesinde yer almadığı için Roma karşısında kadroda bulunamayacak.
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