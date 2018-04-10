Roma - Barcelona maçına iddaa tahminleri!
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını Barcelona 4-1 kazanmıştı. Rövanşta Cengiz Ünder'in kadroda olduğu açıklandı. Nesine.com editörlerinden Senih Yurga, Ozan German ve Barış Düşmez, dev maça iddaa tahmininde bulundu.
- Senih Yurga'nın tahmini
Barcelona, Nou Camp’ta işi 4-1’lik skorla bitirdi ama yine hakemin verdiği daha doğrusu vermediği kararlar maça damga vurdu.
Mücadele 0-0 devam ederken Roma’nın bir penaltısını vermemesi İtalya’da gündem oldu. Hatta Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco, karşılaşma sonrası ‘Barcelona çok iyi bir takım hakemlere ihtiyaçları yok’ diyerek net bir ifadeyle durumu özetledi.
Katalan ekibi ligde şampiyonluğa koşarken Şampiyonlar Ligi’nde de yarı finale artık çok yakın. Ancak Barcelona bu sezon deplasmanlarda bazı maçlarda istediği sonuçları alamadı.
Chelsea ile oynadıkları ilk maç deplasmandaydı ve 1-1 bitmişti. Roma’nın prestij maçında kaybetmeyeceğini tahmin ediyorum.
- Ozan German'ın tahmini
Roma, Cengiz Ünder’in sakatlığından sonra dağıldı. Ligde Bologna ile berabere kalıp Fiorentina’ya kaybetti.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4-1 yenildiği maçın rövanşında Barça’yı konuk edecekler. Ligdeki Şampiyonlar Ligi yerleri de tehlikeye girmiş durumda. Moraller bozuk. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için sahaya çıkacaklar ama bence bunu başarmaları imkansız.
Cengiz Ünder’in iyileştiği ve kadroda olacağı belirtildi. Messi, yine en formda dönemlerinden birini geçiriyor.
Roma’ya en az 3 gol lazım. Dolayısıyla risk alacaklar ve savunmada açık verecekler. 3.5 üstünü öneriyorum.
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