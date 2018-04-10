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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.04.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Roma - Barcelona maçına iddaa tahminleri!

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Roma - Barcelona maçına iddaa tahminleri!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını Barcelona 4-1 kazanmıştı. Rövanşta Cengiz Ünder'in kadroda olduğu açıklandı. Nesine.com editörlerinden Senih Yurga, Ozan German ve Barış Düşmez, dev maça iddaa tahmininde bulundu.

- Senih Yurga'nın tahmini

Barcelona, Nou Camp’ta işi 4-1’lik skorla bitirdi ama yine hakemin verdiği daha doğrusu vermediği kararlar maça damga vurdu.

Mücadele 0-0 devam ederken Roma’nın bir penaltısını vermemesi İtalya’da gündem oldu. Hatta Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco, karşılaşma sonrası ‘Barcelona çok iyi bir takım hakemlere ihtiyaçları yok’ diyerek net bir ifadeyle durumu özetledi.

Katalan ekibi ligde şampiyonluğa koşarken Şampiyonlar Ligi’nde de yarı finale artık çok yakın. Ancak Barcelona bu sezon deplasmanlarda bazı maçlarda istediği sonuçları alamadı.

Chelsea ile oynadıkları ilk maç deplasmandaydı ve 1-1 bitmişti. Roma’nın prestij maçında kaybetmeyeceğini tahmin ediyorum.

En Çok Oynanan Bahis
  • 162Roma - Barcelona
    3
    MS2
    1,45
    10669kez oynandı
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- Ozan German'ın tahmini

Roma, Cengiz Ünder’in sakatlığından sonra dağıldı. Ligde Bologna ile berabere kalıp Fiorentina’ya kaybetti.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 4-1 yenildiği maçın rövanşında Barça’yı konuk edecekler. Ligdeki Şampiyonlar Ligi yerleri de tehlikeye girmiş durumda. Moraller bozuk. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için sahaya çıkacaklar ama bence bunu başarmaları imkansız.

Cengiz Ünder’in iyileştiği ve kadroda olacağı belirtildi. Messi, yine en formda dönemlerinden birini geçiriyor.

Roma’ya en az 3 gol lazım. Dolayısıyla risk alacaklar ve savunmada açık verecekler. 3.5 üstünü öneriyorum.

İddaa Tahminleri - 10 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 10 Nisan Salı İddaa programından Şampiyonlar Ligi maçlarının yanı sıra, İngiltere Lig 2'den güvendiği 2 maçı daha sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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