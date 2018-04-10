Roma Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?
Roma Barcelona maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı yaşanacak. İlk oynan karşılaşma Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Türk spor severler milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in bu karşılaşma da kadroda olup olmadığını merak ediyorlardı. Bir diğer merak edilen konu ise karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta olduğu.. İşte Roma Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?
Barcelona, Nou Camp’ta 4-1 mağlup ettiği Roma ile İtalya deplasmanında karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadyumu’nda Fransız Clement Turpin’in düdük çalacağı mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. Barcelona, İspanya’da ağırladığı rakibini Pique, Luis Suarez ve Manolas ile Rossi’nin kendi kalelerine attığı gollerle 4-1 mağlup ederken, Roma’nın tek golü Edin Dzeko’dan gelmişti.
Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ise sakatlığı nedeniyle ilk mücadelede yer almadı. Cengiz’in rövanş karşılaşmasında oynama ihtimali ise yüksek.
Roma Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda?
Roma Barcelona maçı saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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