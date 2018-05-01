Roma 4-3-3'e dönüyor, Cengiz Ünder ise...
Corriere dello Sport, Roma menajeri Eusebio Di Francesco'nun yarın maça 4-3-3 ile başlayacağını yazdı. Cengiz Ünder'in durumu hakkında da detayı paylaştı.
İlk maça 3 savunmalı düzen ile başlayan Eusebio Di Francesco, 5-0 sonrası 4'lü savunmaya geçmiş ve karşılaşma 5-2 sona ermişti.
İlk yarıda Cengiz Ünder'in performansından da memnun olmadığı için ikinci yarıya Patrik Schick ile başlamıştı.
Corriere dello Sport, Eusebio Di Francesco'nun aynı hataya bir daha düşmeyeceğini ve bu sefer, en başından 4'lü savunma ile maça başlayacağını yazdı.
Cengiz Ünder yedek!
Kevin Strootman sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor.
Orta saha üçlüsünün Daniele De Rossi, Radja Nainggolan ve Lorenzo Pellegrini'den oluşması bekleniyor.
Hücum hattında ise son maçlarda performansını yükselten Patrik Schick bir kanatta, Stephan El Shaarawy ise diğer kanatta olacak. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise yedek bekleyecek.
Hücumun en ilerisinde Edin Dzeko yer alacak.
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