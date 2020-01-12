Roma 1-2 Juventus

Serie A'da 19. hafta maçında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Merih Demiral ile öne geçen Juventus, 10. dakikada Ronaldo ile farkı 2'ye çıkardı.

Merih Demiral sakatlığı sebebiyle 19. dakikada yerini De Ligt'e bıraktı. Roma'nın tek golünü 68. dakikada Perotti penaltıdan kaydetti ve Juventus, Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 48'e yükseltti ve liderliğe yükseldi. Roma ise 35 puanda kaldı

Merih Demiral 19, Cengiz Ünder 54 dakika sahada kaldı. Mert Çetin ise süre alamadı.