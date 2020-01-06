Roma 0-2 Torino

Serie A'da 18. hafta maçında Roma ile Torino karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 69. dakikasında Belotti ile öne geçen Torino, 86. dakikada bir kez daha Belotti'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Roma sahasında Torino'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Roma 35 puanda kaldı. Torino'nun puanı ise 24'e yükseldi.

Cengiz Ünder oyuna 87. dakikada dahil oldu, Mert Çetin süre alamadı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!