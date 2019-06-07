Roger Federer - Rafael Nadal (CANLI)
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 8. gününde tek erkeklerde Nadal ve Federer ile tek kadınlarda Stephens tur atladı. Şimdi gözler Roger Federer - Rafael Nadal maçının tarihinde. Peki, Roger Federer - Rafael Nadal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı canlı aktarıyoruz...
Roger Federer, çeyrek final turunda karşılaştığı Stanislas Wawrinka'yı 7-6, 4-6, 7-6 ve 6-4 'lük setlerle yenerek 4 yıl sonra geldiği Roland Garros'ta yarı finale yükselmişti.
Rafael Nadal ise çeyrek finalde Kei Nishikori'yi 6-1, 6-1, 6-3 yenerek yarı finale yükseldi. Rakiplerine karşı üstünlük sağlayan ikili yarı finalde mücadele ediyor. Karşılaşmayı canlı aktarıyoruz...
FEDERER-NADAL 2-5 (1. SET OYNANIYOR)
Sayfa güncellenmektedir...
2019 Fransa Açık yarı finali, bir tenis klasiği haline gelen Roger Federer - Rafael Nadal rekabetine sahne oluyor.. 7 Haziran Cuma günü TSİ 14:00'te başlayan karşılaşmayı Eurosport 1'den de canlı takip edebilirsiniz.
Federer ve Nadal ikilisi, kariyerlerinde 39. kez karşı karşıya geliyor. Nadal'ın birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda 23-15 üstünlüğü bulunsa da ikili arasındaki son 5 karşılaşma, Federer'in galibiyetiyle sonuçlandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle