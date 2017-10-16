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Roger Federer yeni hedefini: Yeniden zirvede olmak

19 Gram Slam şampiyonu apoletli ve son olarak Rafal Nadal'ı yenerek Shanghai Masters turnuvasında kupayı kaldıran Federer, gelecek için umutlu konuştu.

Hürriyet Haber
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Yedinci ATP Finalini kazanmak isteyen Roger Federer yeni hedefini açıkladı: Yeniden bir numara olmak...

Toplamda şampiyonluk sayısını 94'e çıkaran İsviçreli tenisçi, Londra'daki turnuvanın şimdilik ilk önceliği olduğunu söylerken, Dünya Turu Finallerini gerçekten kazanmak istiyorum. Bu yıl kazandıklarıma, Londra'dan gelecek başarılar bonus olacak." dedi.

Yılı bir numarada kapamanın uzun vadeli hedefi olduğunu söyleyen Roger Federer, "Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyordum; ancak kim bilir? Belki böyle oynarsam hedefe ulaşabilirim" diye konuştu. (NTV Spor)

TenisShanghai Masters
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