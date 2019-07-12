Roger Federer kimdir ve kaç yaşındadır?
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Roger Federer ile Rafel Nadal karşı karşıya geldi. Mücadele, Roger Federer'in rakibi Rafel Nadal'ı setlerde 3-1 yenmesi ile sonuçlandı. Maçın ardından ünlü tenisçi Roger Federer'in spor kariyeri tenis tutkunları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Roger Federer kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Roger Federer'in hayatına ilişkin bilgiler.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek erkekler yarı finalinde, İsviçreli Roger Federer, rakibi Rafel Nadal'i yendi. Büyük çekişmenin ardından, Novak Djokovic'in rakibi olan Roger Federer'in tenis hayatı gündeme geldi. İsviçreli tenisçi, birinci sırada daha önce art arda 237 hafta ve toplamda 310 hafta kalarak bir rekor kırmıştı. İşte, Federer'le ilgili merak edilenler.
Roger Federer 8 Ağustos 1981'de Basel'de doğmuştur. Federer'in 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunmaktadır ve erkekler tenis tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk tenis oyuncusudur. Tarihte "Kariyer Grand Slam" yapan sekiz oyuncudan biridir.
Federer 29 Grand Slam finalinde oynayan ilk oyuncudur. 11 kez üst üste Grand Slam finali oynayarak önemli bir rekora daha adını yazdırmıştır. Federer 2004 Wimbledon itibarıyla art arda 36 Grand Slam çeyrek finali oynamıştır ve bu serisi 2013 Wimbledon 2. Turunda Sergiy Stakhovsky'e yenildiği için son bulmuştur.2012 Amerika Açık'ta 23. kez 1 numaralı seribaşı olarak Pete Sampras'ın rekorunu kırmıştır. Tenisteki bu başarılarından dolayı, dört kez üst üste Laureus World Sportsman of the Year ödülünü kazanmıştır.Avustralya Açık'nı beş defa, Wimbledon tenis turnuvasını sekiz defa, Amerika Açık'nı beş defa, Roland Garros tenis turnuvasını bir defa olmak üzere toplam 19 Grand Slam kazanmıştır. Federer tenis tarihinin en çok kazanan ismidir. Federer 4 Grand Slam'in 3'ünde en az 5 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek oyuncudur.
Ayrıca 2009'da Roland Garros, Wimbledon ve 2010'da Avustralya Açık tenis turnuvalarını kazanarak 1 yıl içerisinde toprak,çim ve sert zeminlerde Grand Slam kazanan ikinci oyuncu olmuştur. Federer 2003'ten 2011'e kadar üst üste 8 yıl Grand Slam kazanmıştır. Bu seri 2011'de bozulmuştur.
Grand Slam turnuvalarında 321 maç kazanarak bu alanda da rekoru elinde bulundurmaktadır.2008 olimpiyatlarında partneri Stanislas Wawrinka ile çiftlerde olimpiyat altın madalyası kazanmıştır. 2012 Olimpiyat Oyunlarında ise finalde İngiliz tenisçi Andy Murray'a kaybederek teklerde gümüş madalya kazanmıştır.
Sekiz yıl boyunca (2003-2010) yıl sonu ATP sıralamasında ilk ikide yer almış ve on yıl boyunca (2003-2012) yıl sonu ATP sıralamasında ilk üç içerisinde yer almıştır.
Federer Cincinnati Masters'da yarı final ve finalde sırasıyla Andy Murray ve Novak Đoković'i geçerek şampiyon olmuştur. Federer turnuvadaki bütün maçlarını servis kırdırmadan ve set vermeden kazanmıştır. Amerika Açık'ta finale set vermeden çıkmıştır fakat yeniden Djokovic'e 4 sette yenilmekten kurtulamamıştır. Swiss Indoors'da Federer sezonun 6. bu turnuvadaki 7. şampiyonluğunu Rafael Nadal'ı yenerek kazanmıştır.
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