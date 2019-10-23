Rodrygo'dan Galatasaray itirafı!
Real Madrid'in genç futbolcusu Rodrygo, Galatasaray maçının ardından konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Real Madrid'in genç futbolcusu Rodrygo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu, şu sözleri kullandı;
''MAÇ BAŞI ÇOK GERGİNDİM...''
''Maç günü Zidane, bana ilk 11'de oynayacağımı söyledi. İstanbul'da bu taraftarın karşısında 11 oynayacağım için çok gergindim. Ayrıca şaşkınlık içindeydim. Ama benim hayalim Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı ve bu hayalimi gerçekleştirdim. İlk başta gergindim ama maç içinde sakinleştim ve keyif almaya baktım. Maçın ardından Zidane beni tebrik etti.''
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