Rodrigues'ten olay hareket! Galatasaray paylaşımlarını beğendi...
Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Galatasaray'da Donk ve Mert Çetin'in Süper Kupa zaferi sonrası yaptığı paylaşımları beğendi.
Fenerbahçeli Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray'dan Ryan Donk ve idari menajer yardımcı Mert Çetin'in dün akşamki Süper Kupa zaferiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.
Yıldız futbolcunun bu hareketine Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.
Rodrigues kısa süre sonra beğenilerini geri çekti.
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