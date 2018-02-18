Rodrigues'in transfer bedeli açıklandı
Galatasaray, sezon sonunda Rodrigues için kapısını çalacak kulüpler mesaj gönderdi.
Yönetim, Garry Rodrigues'e gelen transfer teklifleri sonrasında harekete geçti. Son haftalarda gösterdiği müthiş performansla Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çeken Garry Rodrigues için yönetim 15 milyon Euro'luk bir fiyat belirledi.
3.5 MİLYONA ALINMIŞTI
G.Saray ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek 27 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz yıl PAOK'tan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
YÖNETİM AĞIRDAN ALIYOR
Newcastle, Celta Vigo, Real Betis ve Schalke, Rodrigues'i yakından takip ediyor. Yönetim, kritik maçlar dolayısıyla transferin fazla gündeme gelmesini istemiyor. (Takvim)
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