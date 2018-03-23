Rodrigues’e yönetim kalkanı!
Garry Rodrigues’in gündemdeki transfer haberlerinden etkilenmesini istemeyen Galatasaray Yönetimi, yıldız futbolcunun menacerine, “Teklifleri sezon sonu getir” mesajı gönderdi.
Fatih Terim’in gelişiyle birlikte kendini bulan ve sezonun ikinci yarısında çıktığı 9 maçta 4 gol, 6 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Garry Rodrigues için Galatasaray Yönetimi harekete geçti...
Newcastle United ve Schalke 04 başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün yakından ilgilendiği yıldız kanat oyuncusunun transfer haberlerinden etkilenmesini istemeyen Sarı-Kırmızılılar, Rodrigues’in menaceri Sunir Patel’e haber gönderdi, “Teklifleri sezon sonu getir” denildi.
Rodrigues’le de bu konuda bir görüşme yapıldığı öğrenilirken, Yeşil Burun Adalı futbolcu “Sadece şampiyonluğa odaklandım. Oynayacağımız 8 final maçı dışında bir şey düşünmüyorum” sözleriyle yönetimi rahatlattı. Özellikle İngiltere takımlarının ciddi şekilde istediği Rodrigues için Galatasaray, sezon sonunda yüksek bir teklif bekliyor.
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