Rodrigues'e süper teklif!
Galatasaray yönetimi, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues için 9 milyon Euro teklif eden Al İttihad’dan düşünmek için süre istedi.
Fatih Terim futbolcunun gitmesine onay verirse, tecrübeli futbolcu Suudi Arabistan kulübüne satılacak.
Ligin tatile girmesinin ardından yoğun bir transfer trafiğine giren Galatasaray’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in çalıştırdığı Suudi Arabistan’ın Al İttihad Kulübü, Garry Rodrigues için sarı kırmızılıların kapısını çaldı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın kazandığı şampiyonlukta 10 gol, 11 asistlik performansıyla önemli rol oynayan 28 yaşındaki futbolcu için 9 milyon Euro teklif edildiği bildirildi.
Sarı kırmızılı yönetim resmi olarak iletilen bu önerinin ardından teknik direktör Fatih Terim’in dönüşünü beklemeye başladı. Halen tatilde olan tecrübeli teknik adam İstanbul’a dönüşünde bu konuyla ilgili kararını verecek. Terim onay verir ve futbolcu da Suudi Arabistan’a gitmeyi kabul ederse, yollar kesin olarak ayrılacak. Yeşil Burun Adaları ve Hollanda pasaportuna sahip Garry Rodrigues, bu sezonun ilk yarısında beklenen performansı gösteremezken, forma giydiği 20 karşılaşmada 4 gol atıp, 2 asist üretti.
SEZON BAŞI ÜCRETİNE CİDDİ BİR ZAM YAPILDI
Galatasaray yönetimi, geçen sezon gösterdiği başarı nedeniyle tecrübeli futbolcunun ücretine zam yapma kararı almış ve 1 milyon 350 bin Euro olan yıllık ücreti 1 milyon 900 bin Euro’la alınmıştı. Sarı kırmızılılar, Ocak 2017’de PAOK’tan transfer ettiği kanat oyuncusu için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti
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