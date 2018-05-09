Rodrigues'e dev talip
Transfer döneminin yaklaşmasıyla Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues'in de talipleri artıryor...
Özellikle İngiliz kulüplerinin peşinden koştuğu yıldız futbolcuya bu kez de İtalya'dan kanca atıldı.
Çizme basını, Lazio'nun Garry Rodrigues'i mercek altına aldığını ve resmi teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.
15 MİLYON EURO
27 yaşındaki futbolcunun bonservisini 15 milyon Euro olarak belirleyen yönetim şimdi gelecek teklifleri bekliyor.. (Fotomaç)
Ligue 1'de Lille forması giyen Yves Bissouma, mükemmel bir frikik golüne imza attı...
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