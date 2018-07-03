Rodrigues transferinde flaş gelişme! Galatasaray...
Garry Rodrigues için şu ana kadar Galatasaray'a ulaşan hiçbir teklif olmadığı ortaya çıktı.
Bir süredir Avrupa’nın önemli kulüpleri tarafından takip edilen Garry Rodrigues için şu ana kadar kulübe ulaşan hiçbir teklif olmadığı ortaya çıktı.
27 yaşındaki kanat oyuncusu idmanların en hırslı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Aslan’ın hocası Fatih Terim de, astronomik bir teklif gelmediği sürece, yıldız futbolcunun kesinlikle satılmamasını talep etmişti. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle