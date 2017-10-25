Rodrigues tekrar ilk 11'e dönecek

Fenerbahçe maçında belini tutarak kenara gelen Serdar Aziz’le, maç sonu ayağındaki bandajla stadı terk eden Badou Ndiaye’nin durumlarının iyi olduğu ve Trabzon karşısında oynayabilecekleri öğrenildi. Ancak Tudor’un henüz tam kararını vermese de performansından memnun olduğu Jason Denayer’i Maicon’la birlikte savunmanın göbeğinde oynatıp Serdar’ı yedek soyundurabileceği bildirildi.

RODRIGUES MÜJDESİ

Konya deplasmanında yaşadığı adale zorlanması sebebiyle maçı yarıda bırakan ve Fenerbahçe derbisinde riske edilmeyen Rodrigues’in, Trabzonspor deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi. Dün sabah yapılan kontrollerde durumunun daha da iyi olduğu anlaşılan ve pazar günkü maça kadar tamamen hazır duruma gelmesi beklenen Rodrigues, Tudor’un şans vermesi durumunda ilk 11’e geri dönecek. Hırvat hoca, Rodrigues’i yeniden sağ kanatta oynatırsa, bu bölgedeki Feghouli kırmızı kart cezalısı olan Belhanda’nın yerine 10 numaralı bölgeye kayacak. Tudor, Belhanda’nın boşluğunu Selçuk İnan’la da doldurabilir. Genç hoca, iki opsiyon arasında tercih yapacak. (HT Spor)