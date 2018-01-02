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Rodrigues, Galatasaray ile ilgili açıklamalar yaptı!

Garry Rodrigues, Galatasaray ile ilgili açıklamalar yaptı! Başarılı kanat oyuncusu Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında da görüş bildirdi.

Hürriyet Haber
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Galatasaray'ın kanat oyuncusu Garry Rodrigues, Hollanda basınına verdiği röportjada, "Şu anda Galatasaray'dayım ve bazı zamanlar kendime "Büyük bir kulüpte oynuyorsun" demem gerekiyor. Türkiye'deki en büyük kulüpte oynuyorum. Galatasaray her şeyi kazanmış. Toplamda 54 kupası var. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den çok daha fazla. Geldiğim anda bana bunu öğretmişlerdi ancak kuçüklüğümden beri Galatasaray hakkındaki her şeyi biliyorum. Rotterdam'da büyüdüm ve mahallede birçok Türk vardı. O zamanlar Galatasaray'ın en güzel kulüp olduğunu düşünüyordum. Fenerbahçe'ye karşı her zaman Galatasaray'ı destekliyordum" dedi.

Rodrigues, Türkiye'deki yaşantısı hakkında ise, "Türkler bana saygı duyuyor, bunu hissediyorum. Hristiyanım, Tanrı ile güçlü bir bağım var. Futbolcu olduğumdan bu yana inancım da güçlendi. Tanrı'nın, yaptığım her şeyin sorumlusu olduğunu düşünüyorum. Tanrı'nın verdiği güç, başardıklarımı başarmamı sağladı. Ben ağırlıklı olarak Müslüman olan bir ülkede misafirim fakat bu hiç sorun değil" ifadesini kullandı. (Ajansspor)

Futbol

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