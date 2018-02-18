Rodrigues: Bugünkü davranışımız doğru değildi
Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek liderliği kaybeden Galatasaray'da tek golün sahibi Garry Rodrigues, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kötü oynadıklarını belirten genç futbolcu, şampiyon olmak için böyle oynamamaları gerektiğini söyledi.
Garry Rodrigues'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Kötü bir ikinci yarı geçirdik. Kötü oynadık ve kaybettik. Son haftalarda oynadığımız iç ve dış saha maçlarına bakınca performansımızdaki farkı görürsünüz. Bunun olmaması gerekiyor. Bugünkü davranışımız doğru değildi. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olmak istiyorsak bu şekilde oynayamayız."
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