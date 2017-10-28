Rodallega'ya jet cevap! Uyduruyor...

Rodallega Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, “Normalde sakin bir insanımdır. Futbolda karşındakine bir şeyler demek de normal. Çok sert bir laftı. O tarz olmasaydı öyle tepki vermezdim. Bir Türk olduğu için iyi İngilizce konuşmuyordu ama anlaşılır şekilde siyahi pislik (f....g black) dedi. Daha önce de sahada küfür yediğim oldu. Ancak bu ırkçı söylem canımı acayip sıktı” dedi.

Rodallega'nın açıklamasının ardından Ajansspor'a konuşan Yakup Kayış, "Rodallega'nın demecini okudum. Az İngilizce bildiğimi ifade ettiğim için böyle yeni bir şey ortaya attı. Konuyla ilgili yasal süreç başladı. Kulübümdeki idareciler bu konuda arkamda, bu olayın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)