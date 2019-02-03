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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.02.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Rodallega'nın yükselişi sürüyor! Gol sayısını ikiye katladı...

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Rodallega'nın yükselişi sürüyor! Gol sayısını ikiye katladı...

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 yenen Trabzonspor'da takımının golünü kaydeden Hugo Rodallega, geçen sezon attığı gol sayısını ikiye katladı.

Geçen sezon bordo-mavili takım forması altında Süper Lig'de oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon ise 20 maçta bin 695 dakika görev alıp ligdeki gol sayını da 10'a yükseltmeyi başaran Rodallega, geçen sezonun iki katı gol kaydetti.

Trabzonspor'a 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, 15 lig maçında 6 gol atmıştı.

Ligde bordo-mavili takım forması altında toplamda 21 gole ulaşan Rodallega, böylece üçüncü sezonunda en parlak dönemini yaşadı.

18 PUANA KATKI SAĞLADI

Ligde 20 hafta sonunda 33 puanı bulunan Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın gol attığı maçlarda 18 puan kazandı.
Rodallega'nın gol attığı 8 maçta bordo-mavililer yenilgi yüzü görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin 2. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 7. haftada 4-2'lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez gol sevinci yaşadı.

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Ligin 11. haftasında 1-1 biten Bursaspor maçında takımının golünü kaydeden Rodallega, 15. haftada 3-0'lık Atiker Konyaspor, 16. haftada 2-2'lik Beşiktaş, 17. haftada da 4-1 sona eren Çaykur Rizespor maçlarında 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

İkinci yarıya sessiz başlayan Kolombiyalı oyuncu, 2 haftalık suskunluğunu 1-0 galip geldikleri Ankaragücü maçında bozdu.

TAKIMININ EN GOLCÜ OYUNCUSU

Hugo Rodallega, bordo-mavili takımın ligde en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Rodallega'yı 5 golle devre arasında takımdan ayrılarak Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz takip ederken Calep Ekuban ve Anthony Nwakaeme de 4'er gol kaydetti. 

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