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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.05.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Rodallega'dan Beşiktaş'a 6 gol!

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Rodallega'dan Beşiktaş'a 6 gol!

Spor Toto Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi yaptığı Beşiktaş'ı hafta sonu konuk edecek bordo-mavililerin, gol bakımından en güvendiği isim Hugo Rodallega olacak.

Spor Toto Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi yaptığı Beşiktaş'ı hafta sonu konuk edecek Trabzonspor'un, gol bakımından en büyük güvencesi Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega olacak. Bordo-mavili takıma 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan ve bu sezon attığı 14 golle en parlak sezonunu geçiren Kolombiyalı futbolcu, Türkiye'de 4 sezonunda da siyah-beyazlı takım karşısında gol atmayı başardı. Rodallega, Beşiktaş karşısında forma giydiği 7 lig maçında fileleri 6 kez havalandırdı.

- Beşiktaş'a karşı golleri

Golcü oyuncu, Türkiye'de ilk sezonunda (2015-2016) Akhisarspor'un evinde Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu. 2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı ve kaleciyi geçerek üst direkten dönen şutu da hafızalardan silinmedi.

Rodallega, geçen sezon da ligin ilk yarısında İstanbul'da 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Deneyimli oyuncu, bu sezon da ligin ilk yarısında İstanbul'da yine 2-2 biten karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırarak siyah-beyazlı takımı boş geçmedi.

- 25 puana katkı yaptı

Rodallega, bu sezon bordo-mavili ekipte ligde attığı 14 golle de takımın 25 puanına önemli katkı yaptı. Bordo-mavililer, Kolombiyalı oyuncunun gol attığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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Rodallegadan Beşiktaşa 6 gol

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