Rodallega'dan Beşiktaş'a 6 gol!
Spor Toto Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi yaptığı Beşiktaş'ı hafta sonu konuk edecek bordo-mavililerin, gol bakımından en güvendiği isim Hugo Rodallega olacak.
Spor Toto Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi yaptığı Beşiktaş'ı hafta sonu konuk edecek Trabzonspor'un, gol bakımından en büyük güvencesi Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega olacak. Bordo-mavili takıma 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan ve bu sezon attığı 14 golle en parlak sezonunu geçiren Kolombiyalı futbolcu, Türkiye'de 4 sezonunda da siyah-beyazlı takım karşısında gol atmayı başardı. Rodallega, Beşiktaş karşısında forma giydiği 7 lig maçında fileleri 6 kez havalandırdı.
- Beşiktaş'a karşı golleri
Golcü oyuncu, Türkiye'de ilk sezonunda (2015-2016) Akhisarspor'un evinde Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu. 2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı ve kaleciyi geçerek üst direkten dönen şutu da hafızalardan silinmedi.
Rodallega, geçen sezon da ligin ilk yarısında İstanbul'da 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Deneyimli oyuncu, bu sezon da ligin ilk yarısında İstanbul'da yine 2-2 biten karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırarak siyah-beyazlı takımı boş geçmedi.
- 25 puana katkı yaptı
Rodallega, bu sezon bordo-mavili ekipte ligde attığı 14 golle de takımın 25 puanına önemli katkı yaptı. Bordo-mavililer, Kolombiyalı oyuncunun gol attığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
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