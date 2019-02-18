Rodallega'dan açıklama: Yakında ayrılıyorum
Trabzonsporlu golcü Rodallega, Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltı sonrası kendisini protesto eden taraftara "Yakında ayrılacağım." dedi.
Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçta penaltıyı "panenka" vuruşla kaçıran Hugo Rodallega'ya bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi.
Kaçırdığı penaltı için Instagram hesabından özür dileyen Kolombiyalı futbolcunun, bir taraftarın "Evine dön" yorumuna "Yakında", "Haziran'da" diye cevap vermesi dikkati çekti.
Ayrılık sinyali veren Rodallega'nın Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle