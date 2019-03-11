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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Çetin AYDIN / İSTANBUL
11.03.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Rodallega ve Bobo'dan sonra Varela'nın da parasını çektiler!

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Rodallega ve Bobo'dan sonra Varela'nın da parasını çektiler!

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega Martinez ve Alanyaspor'un Bobo olarak tanınan Brezilyalı yıldızı Deivson Rogerio Da Silva'nın ardından, Kayserispor'in Portekizli yıldızı Silvestre Manuel Gonçalves Varela'nın da sahte icra takibiyle banka hesabındaki 450 bin TL'sinin çekildiği ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Varela, parasını çeken dolandırıcılık çetesinden şikayetçi oldu.

Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodellega, tanımadığı kişilerce hakkında 2.5 milyon TL'lik icra takibi başlatıldığını öğrenerek İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmuş ve parasının çekilmesine engel olmuştu.

Bobo olarak tanınan Beşiktaş'ın eski yıldızı Brezilyalı Deivson Rogerio Da Silva da hakkında başlatılan icra takibini alış veriş yaptığı sırada hesabındaki parayı çekemeyince haberdar olmuş ve polise başvurarak 200 bin Euro'sunun çekilmesini son anda önlemişti.

VARELA'NIN PARASINI ÇEKMİŞLER

Futbolcuları dolandıran çete soruşturmasın kapsamında, Rodallega ve Bobo'nun ardından Kayserispor'in Portekizli yıldızı Silvestre Manuel Gonçalves Varela da Emniyete geldi. Portekiz milli takım oyuncusu da olan ve orta saha mevkiinde oynayan Varela, hakkında başlatılan sahte icra takibiyle 450 bin TL'sinin çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Varela, hakkında tanımadığı bir kişi tarafından icra takibi başlatıldığını, başka bir adrese tebligat yapıldığını, durumdan haberdar olmayınca icradan hesabındaki paranın çekildiğini söyledi.

Varela, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifade verdikten sonra Emniyetten ayrıldı.

Çetenin hedefi olan 3 yabancı uyruklu oyuncu daha olduğu ve önümüzdeki günlerde bu futbolcuların da ifadelerinin alınacağı belirtildi.

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Rodallega ve Bobodan sonra Varelanın da parasını çektiler

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