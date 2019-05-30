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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.05.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Rodallega teklifi düşünüyor! Trabzon transfere yoğunlaştı...

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Rodallega teklifi düşünüyor! Trabzon transfere yoğunlaştı...

Trabzonspor, golcü oyuncu Hugo Rodallega'ya yeni sezon öncesi yaptığı teklife olumsuz yanıt alma ihtimali üzerine forvet transferine ağırlık verdi.

Trabzonspor'da çıktığı 80 resmi maçta 35 gol atarak kariyerinin en verimli dönemini geçiren Hugo Rodallega'nın, gelecek sezonla ilgili vereceği karar Karadeniz ekibi tarafından merakla bekleniyor.

Bordo-mavili kulüple sözleşmesi yarın itibariyle sona erecek olan golcü oyuncu, Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 600 bin Euro kazanıyordu. Bordo-mavili yönetim ise kulübün içinde bulunduğu ekonomik tablo nedeniyle oyuncuya gelecek sezon 1 milyon Euro civarında bir rakam ve bonus önerdi. Bu teklif üzerine net bir cevap vermeyen golcü oyuncu düşünmek için süre isteyerek Trabzon'dan ayrıldı ve ailesiyle birlikte tatile çıktı.

Tecrübeli bir forvet

Bordo-mavili yönetim Hugo Rodallega'ya sunulan teklife olumsuz yanıt alma ihtimalini ön planda tutarak forvet transferiyle ilgili girişimlerini sürdürüyor. Bordo-mavililer ayrıca Ekuban ve altyapıdan yetiştirdiği 2000 doğumlu Koray Kılınç'ı ön plana çıkarmayı düşünürken, bu iki genç ismin yanına Rodallega'dan olumlu yanıt gelmemesi halinde tecrübeli bir forvet transferi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Trabzonsporun yeni sezon için transfer bütçesi belli oldu
Trabzonspor'un yeni sezon için transfer bütçesi belli oldu!

Araştırmalar sürüyor

Trabzonspor, Hugo Rodallega konusunda olumlu bir gelişme yaşanmaması halinde listesinde bulunan golcü oyuncularla ilgili görüşmelerine hız verecek.

Katar'ın Al Duhail takımında forma giyen ve haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncu Youssef El Arabi ilgili araştırmalar devam ediyor. Golcü oyuncunun ismi daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı. Başarılı oyuncu, Katar kulübünde çıktığı 78 maçta 90 gol ve 10 asistle oynadı.

Trabzonspor'un yine izlediği oyuncular arasında yer alan Fas asıllı Fransız forvet oyuncusu Rachid Alioui için de araştırmaları sürüyor. Rachid Alioui ise Fransa 1. Lig ekiplerinden Nimes'te bu sezon forma giydiği 27 maçta 5 gol attı.

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Rodallega teklifi düşünüyor Trabzon transfere yoğunlaştı...

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