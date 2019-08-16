Rodallega maçtan sonra açıkladı: Falcao...
Yukatel Denizlispor'da Hugo Rodallega, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Maçta bir de gol kaydeden başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı:
'Hocamız hafta boyunca Galatasaray'ı bize iyi anlattı. Çok güzel çalışmalar, sağlam idmanlar yaptık ve kendimizi hazırladık. Golleri bulduk, şanslıydık ve kazandık. Deneyimli bir futbolcu olduğum için adaptasyon sürecini kısa sürede atlatmaya çalıştım. Güzel bir galibiyet aldık, bunu kutlamalıyız ama ligin uzun olduğunu unutmamalıyız. Falcao ile konuştum çünkü çok iyi arkadaşız. Gelirse kısa sürede adapte olur. Türkiye'ye gelmesini isterim, bunu Falcao'ya da söyledim. Kendi kararı, ailesi var, baskı yapamam.'
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