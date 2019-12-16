Rodallega, eski takımı Trabzonspor'a karşı! Denizlispor'un iddaa oranı...

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR

Süper Lig’de 15. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzon’a konuk oluyoruz.

Avrupa Ligi’nde aldığı yenilgi sırasında önemli oyuncularını da dinlendiren Trabzonspor, lige daha fazla odaklanarak sıralamada yükselme peşinde.

10. sırada bulunan Denizlispor ise geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekibi Başakşehir’den puan almayı başardı. Trabzonspor karşısında da, deplasmanda zorlu bir sınav onları bekliyor.

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- Trabzonspor son 4 maçında 10 puan topladı.

- Denizlispor, Trabzonspor ile oynadığı son 5 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

- Denizlispor bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım (2).

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Tek Maç seçeneğiyle iddaa oynanabilen mücadeleye bahis yapan üyelerin %65’lik kısmı ev sahibi Trabzonspor’un maçı kazanacağını düşünüyor.

Bu mücadele için öne çıkan bir diğer tercih ise "MS1 + 2.5 ÜST"...

Misli.com üyeleri karşılaşmanın hem Trabzonspor’un galibiyetiyle tamamlanıp hem de "2.5 ÜST" biteceğini düşünüyor ve bu tercihi kuponlarına eklemişler.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ'ÜN TERCİHİ...

Trabzonspor evinde coşkuyla oynuyor ama hala takım savunmasındaki sıkıntıları çözebilmiş değil. Denizlispor'un etkili kontra atak oyuncularını düşünürsek, bu maçta "KG VAR" olacaktır.

Aynı zamanda Trabzonspor'un maçı kazanacağını ve maçta 2.5 gol barajının aşılacağını düşünüyorum.

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