Rodallega disipline sevk edildi

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega Martinez, Çorum Belediyespor maçında rakibine yaptığı "kural dışı hareket" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği'nin kararı şöyle;
"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in 25.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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