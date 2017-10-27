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Rodallega disipline sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hürriyet Haber
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Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega Martinez, Çorum Belediyespor maçında rakibine yaptığı "kural dışı hareket" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin kararı şöyle;

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in 25.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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