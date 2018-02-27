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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Rodallega, Beşiktaş filelerini 5 kez havalandırdı
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Sıradaki Haber:Türkiye-İrlanda maçının biletleri satışa çıktı

Futbol
AA
27.02.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Rodallega, Beşiktaş filelerini 5 kez havalandırdı

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Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kötü gidişatına son veren Trabzonspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi.

Bordo-mavili takımın 18 golle en skorer oyuncusu olan Burak Yılmaz, 24. haftada Trabzon'da oynanacak Beşiktaş maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine görev yapması beklenen Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın siyah-beyazlı takım karşısındaki gol istatistiği dikkati çekiyor.

Türkiye'de geçirdiği 3 sezonda da Beşiktaş'a gol atmayı başaran Rodallega, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Trabzonspor formaları altında siyah-beyazlı takım karşısında oynadığı 5 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, Türkiye'de ilk sezonunda (2015-2016) Teleset Akhisar Belediyespor'un evinde Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu.

2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top üst direkten dönmüştü.

Rodallega, bu sezon da ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere göndermişti.

Bu sezon 12 golü var

Hugo Rodallega'nın, bu sezon ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 8 gol olmak üzere 12 golü bulunuyor.
Bordo-mavili futbolcu, ligde 16 maçta 368 dakika sahada kalarak fazla forma şansı bulamayan oyuncular arasında yer aldı.

Çubukçu: "Takımımıza güveniyoruz"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, her maça olduğu gibi Beşiktaş maçına da kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçtiklerini ve bunu sürdürmek istediklerini ifade eden Çubukçu, "Takımımıza güveniyoruz. Burak gibi bir oyuncunun olmayışı önemli ama Rodallega olsun, N'Doye olsun, hangi futbolcu olursa olsun, sahaya kazanmak için çıkacağız. Kaliteli bir takımız. Sonuçta 11 kaliteli oyuncumuz sahada olacak." diye konuştu.


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