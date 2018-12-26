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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İHA
26.12.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Rodallega attı, Trabzonspor kaybetmedi

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Rodallega attı, Trabzonspor kaybetmedi

Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın gol attığı maçları kaybetmedi. Kolombiyalı golcü ligin ilk yarısında kaydettiği 9 golle takımın en skorer oyuncusu olurken, attığı 9 golün 7'sini ise iç sahada kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 yenen Trabzonspor'da takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega, son üç haftayı boş geçmedi. Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında birer gol atan başarılı futbolcu, Süper Lig'in ilk yarısında attığı 9 golün 7'sini Medical Park Stadyumunda attı. Diğer 2 golü ise Ankaragücü ve Beşiktaş deplasmanlarında atan Kolombiyalı futbolcunun golle buluştuğu maçları ise bordo-mavililer kaybetmedi.

29 puanın 15’inde katkısı var

Trabzonspor, Hugo Rodallega’nın gol attığı maçlarda ise kaybetmedi. Bordo-mavililer Kolombiyalı oyuncunun gol attığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibinin bu sezon topladığı 29 puanın 15’inde imzası bulanan Kolombiyalı, 16 maçla teknik direktör Ünal Karaman’ın ilk 11'de en çok şans verdiği oyuncular arasında yer aldı. Rodallega, bin 440 dakika sahada kalan Novak’ın ardından bin 424 dakika ile en çok süre alan ikinci oyuncu oldu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki forvet oyuncusu, Trabzon’da mutlu olduğunu ifade etti. Kolombiyalı oyuncu sezon sonuyla ilgili olarak, "Bu konu yönetimle, menajerim arasında olan bir konu. Ben tamamen Trabzonspor’un başarısına odaklanmış durumdayım ve burada mutluyum. Çok iyi bir hava yakaladık ve bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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